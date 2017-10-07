Ошибка в учебниках "Всеобщая история" устранена - Минобразования

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Минобразования внесло ясность по поводу учебника «Всеобщая история» для учеников 10-х классов.

Отвечая на запрос Report, в министерстве отметили, что ошибка, которая связана с топонимами на карте римской империи, на самом деле является технической. При этом, в азербайджанском и грузинском варианте перевода учебника, ошибка отсутствует. Она только встречается в русском варианте книги.

Ошибка, была устранена издательством «Шерг –Герб» и учебник заново переиздан.

"Выявленная ошибка уже устранена. Новые книги уже розданы в школьные библиотеки. Школьникам предоставили обновленный вариант учебника "Всеобщая история", - отметили в Минобразования.