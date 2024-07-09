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Орхан Аббасов: В этом году будут организованы тренинги для 3,5 тыс. работников детских садов

Орхан Аббасов: В этом году будут организованы тренинги для 3,5 тыс. работников детских садов В этом году будут организованы тренинги для 3,5 тыс. работников детских садов.
Наука и образование
9 июля 2024 г. 12:41
Орхан Аббасов: В этом году будут организованы тренинги для 3,5 тыс. работников детских садов

В этом году будут организованы тренинги для 3,5 тыс. работников детских садов.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов.

Он отметил, что на сегодняшний день тренинги прошли 6 тыс. человек, в том числе директора детских садов и воспитатели.

О.Аббасов сказал, что тренинги призваны повысить квалификацию педагогического и управленческого персонала в системе дошкольного образования, обеспечить их профессиональное развитие.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Abbasov: Bu il ərzində bağçalarda 3500 nəfər üçün təlimlər keçiriləcək

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