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Организует ли министерство летние лагеря для школьников?

Организует ли министерство летние лагеря для школьников? Министерство науки и образования не занимается организацией летних лагерей для учащихся.
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 16:13
Организует ли министерство летние лагеря для школьников?

Министерство науки и образования не занимается организацией летних лагерей для учащихся.

Об этом сказал начальник спортивного сектора отдела организации внешкольной деятельности министерства Хилал Салманов во время выступления на тренинге-семинаре на тему "Диалог медиа и образования“, сообщает Report.

По его словам, министерство может просто сотрудничать со структурами, которые занимаются этим: "Для организации лагеря должно быть место, база. В настоящее время у министерства нет таких возможностей. В этом году были организованы определенные лагеря для детей шехидов. Но даже этим занимались соответствующие органы или неправительственные организации. Мы просто оказали им поддержку в рамках сотрудничества".

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