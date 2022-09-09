Организует ли министерство летние лагеря для школьников?

Министерство науки и образования не занимается организацией летних лагерей для учащихся.

Министерство науки и образования не занимается организацией летних лагерей для учащихся.

Об этом сказал начальник спортивного сектора отдела организации внешкольной деятельности министерства Хилал Салманов во время выступления на тренинге-семинаре на тему "Диалог медиа и образования“, сообщает Report.

По его словам, министерство может просто сотрудничать со структурами, которые занимаются этим: "Для организации лагеря должно быть место, база. В настоящее время у министерства нет таких возможностей. В этом году были организованы определенные лагеря для детей шехидов. Но даже этим занимались соответствующие органы или неправительственные организации. Мы просто оказали им поддержку в рамках сотрудничества".