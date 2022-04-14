Организована экскурсия для учеников ИТ-классов в AzInTelecom

Министерство образования организовало семинар-экскурсию для учеников ИТ-классов в ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Министерство образования организовало семинар-экскурсию для учеников ИТ-классов в ООО AzInTelecom при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие ученики и учителя ИТ-классов, созданных в рамках проекта «Цифровые навыки» из лицея «Зенги», школы №132-134 и школы №12 города Сумгайыт, представители Минобразования, компании «Алгоритмика» и AzInTelecom.

Председатель Совета правления AzInTelecom Эльхан Азизов рассказал ученикам о роли сферы ИТ в развитии страны, о востребованности ИТ-профессий в современном мире и о важности подобных экскурсий при выборе будущей профессии. Также он отметил, что в Центре проводятся практические программы для студентов с целью усовершенствования их навыков и знаний в сфере ИТ.

Далее руководитель отдела маркетинга AzInTelecom Халид Халидли рассказал о том, что деятельность ООО AzInTelecom включает в себя предоставление облачных решений AZCLOUD, передачу международного голосового трафика между Азербайджаном и другими странами, бизнес-решения и централизованные информационные системы. Также Х. Халидли поделился информацией о недавно представленной общественности подписи нового поколения на основе технологии распознавания лиц – SİMA.

После этого, состоялась экскурсия учеников в сервисный центр, для того чтобы показать ученикам на практике, насколько интересно работать в сфере ИТ и ответить на их вопросы.

Напомним, что пилотные IT-классы были запущены в 2021-2022 учебном году в Х классах 11-ти школ 4-х городов страны.

Основная цель данных классов - интенсивное обучение IT и подготовка учеников к IT-профессиям. На уроках учеников обучают по таким направлениям как: алгоритмы и структура данных на Python, игровой дизайн на Python, веб-дизайн и проектирование городской среды.