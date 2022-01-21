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Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан

Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в этом году
Наука и образование
21 января 2022 г. 12:00
Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан

Орфографический словарь азербайджанского языка будет переиздан в этом году.

Об этом в ответ на запрос Report заявил вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

По его словам, обновленный словарь планируется опубликовать в течение 2022 года:

"В этом году планируется выпустить второе издание нового орфографического словаря азербайджанского языка в усовершенствованном виде, что входит в план научно-издательской деятельности. Институту языкознания дано соответствующее поручение о недопущении каких-либо недочетов".

Отмети, что слово "hörümçək" (паук) не вошло в опубликованный в прошлом году орфографический словарь азербайджанского языка, вместо него в словарь было включено заимствованное слово spayder, что вызвало бурную реакцию общества. Президент НАНА Рамиз Мехтиев на заседании президиума 19 января заявил, что не доволен объяснениями ответственных за публикацию словаря, и ожидает от них более серьезных и здравых доводов. Институт языкознания и ответственные лица назвали проблему чисто техническим недочетом.
Напомним, что "Орфографический словарь азербайджанского языка" составляется каждые 5 лет.

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