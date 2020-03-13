Опубликовано расписание телеуроков для русского и азербайджанского секторов на 16 марта

Обнародовано расписание телеуроков на 16 марта в программе “Учебное время", которая транслируется на телеканалах “Mədəniyyət” и “ARB Günəş”.
Как сообщает Report, уже с 16 марта начнется трансляция телеуроков для русского сектора и дошкольных групп.
Министерство образования рекомендует следить за расписанием телеуроков и вместе с программой “Учебное время" выполнять задания.
Для тех, кто пропустил видеоуроки по телевизору, может посмотреть их также на электронных ресурсах министерства образования.
Отметим, что по сообщению ЮНЕСКО, каждый пятый учащийся в мире лишен доступа к образованию из-за коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 110 странах.
Эмилия Аббасова