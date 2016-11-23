Опубликован мировой рейтинг университетов по трудоустройству выпускников

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Опубликовано первое издание рейтинга университетов по трудоустройству выпускников (QS Graduate Employability Ranking).

Как сообщает Report, всего в рейтинг вошли 300 вузов разных стран мира. При его составлении использовались следующие показатели: репутация среди работодателей, партнерство с ними, успешность выпускников, присутствие работодателей на кампусе и трудоустройство.

Азербайджанские вузы не были включены в список.

В топ-5 лучших вузов вошли Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт (США), Университет Цинхуа (Китай), Сиднейский университет (Австралия) и Кембриджский университет (Великобритания).