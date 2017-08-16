 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опубликован список лиц, поступивших на оставшиеся вакансии в магистратуру

    Издан 7-й номер журнала Magistr© Report

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) издал 7-й номер журнала "Magistr".

    Как сообщили Report в ГЭЦ, в журнале опубликованы результаты приема на оставшиеся вакансии в магистратуру вузов и НАНА на 2017/2018 учебный год.

    В журнале также представлены минимальные проходные баллы по специальностям и проходные баллы, полученные в результате конкурса по местам госзаказа.

    Журнал можно приобрести в киосках "Abituriyent" по улице А. Саламзаде, 28 в Насиминском районе, улице М. Мушвига, 1M в Ясамальском районе, книжных магазинах или заказать через сайт www.abiturient.az

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi