Опубликован список лиц, поступивших на оставшиеся вакансии в магистратуру

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) издал 7-й номер журнала "Magistr".

Как сообщили Report в ГЭЦ, в журнале опубликованы результаты приема на оставшиеся вакансии в магистратуру вузов и НАНА на 2017/2018 учебный год.

В журнале также представлены минимальные проходные баллы по специальностям и проходные баллы, полученные в результате конкурса по местам госзаказа.

Журнал можно приобрести в киосках "Abituriyent" по улице А. Саламзаде, 28 в Насиминском районе, улице М. Мушвига, 1M в Ясамальском районе, книжных магазинах или заказать через сайт www.abiturient.az.