Определилось время проведения ежегодного общего собрания НАНА

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 27 апреля этого года планируется проведение ежегодного общего собрания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом на заседании президиума академии заявил президент НАНА академик Акиф Ализаде.

По его словам, собрание планируется на 27 апреля: "Однако в качестве резерва есть еще 29 апреля. Поэтому у всех подразделений, функционирующих в составе академии, достаточно времени для подготовки отчетов. Поручаю подразделениям решить на высоком уровне все соответствующие вопросы".