Определились победители четвертого конкурса "Восхождение"

Определились победители четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Определились победители четвертого конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş").

Как сообщили Report, в рабочей группе конкурса, из 118 кандидатов, участвовавших в заключительном этапе конкурса "Восхождение", который считается первым конкурсом, организованным среди профессиональных управленцев в нашей стране, 25 человек, набравших наивысшие баллы, завоевали звание победителя. 18 победителей четвертого сезона приняли участие в различных этапах предыдущих конкурсов. Самому молодому победителю - 24 года, а самому старшему - 38 лет. 45,71 процента участников-победителей работают в государственном, 42,86 процента в частном секторе и 2,86 процента в НПО. Отметим, что наивысший результат на заключительном этапе составил 19 баллов.

Конкурс состоит из 5 этапов – регистрация, онлайн-отбор, очная, полуфинал и финал. Процесс оценки полуфинального и финального этапов конкурса осуществлялся методом «Оценочной конференции» на основе международного опыта. На полуфинальном этапе эксперты оценивали стратегическое мышление, эффективность управления, нацеленность на результат, командную работу, коммуникативные навыки, управление изменениями и инновациями, социальную ответственность и лидерские качества. В отличие от предыдущих лет, в этом году участников финала оценивали эксперты по «Ролевой модели менеджмента».

Один из самых запоминающихся моментов финала - "Менторский кейса" с участием членов оргкомитета и менторов. Таким образом, менторы совместно с участниками выполнили задание "Искусственный интеллект и рынок труда будущего", подготовленное Рабочей группой. По окончании интересной борьбы и обмена идеями менторы оценивали участников, присуждая им дополнительные баллы. Полученная от менторов оценка была добавлена к общему баллу участников.

По условиям конкурса, хотя планируется выбрать 20 победителей, поскольку 9 человек продемонстрировали одинаковый результат, оргкомитет принял решение объявить их победителями с учетом справедливой оценки компетентности и навыков каждого из этих участников.

Имена победителей конкурса:

1. Рагимов Теймур Азер оглу

2. Шамильзаде Орхан Мушфиг оглу

3. Аммаев Тебриз Билал оглу

4. Мустафаев Санан Сахид оглу

5. Наджафлы Джафар Юсиф оглу

6. Ширинли Карахан Байрамали оглу

7. Гусейнли Камал Гасан оглу

8. Гасанелизаде Шафак Ильхам гызы

9. Мусаева Гюнель Эльшад гызы

10. Ягублу Тогрул Намиг оглу

11. Геюшов Сабухи Низами оглу

12. Гусейнов Исмаил Саяддин оглу

13. Искендеров Орхан Эльман оглу

14. Бабазаде Салман Мухаммад оглу

15. Годжаев Ниджат Ильхам оглу

16. Мамедов Аяз Мамеддрагим оглу

17. Гусейнов Сеймур Эльшад оглу

18. Гасанлы Аслан Юсиф оглу

19. Гасымов Анар Аслан оглу

20. Мамедханлы Руфат Джахангир оглу

21. Аскеров Акбар Ровшан оглу

22. Самедов Инсафали Джумейр оглу

23. Фаталиев Эйюб Ильгар оглу

24. Мамедов Шахлар Эльман оглу

25. Абдуллазаде Эльнур Фазиль оглу

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден согласно Распоряжению Президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте 21–51 года, с высоким интеллектуальным уровнем и опытом управления не менее двух лет, а также создание банка кадрового резерва в стране.

Победитель конкурса "Восхождение" получит возможность получить персональные карьерные советы от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, а также денежную премию в размере 20 тысяч манатов.

25 декабря 2023 года было подписано распоряжение президента Азербайджана о проведении четвертого конкурса "Восхождение".