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Определились финалисты четвертого конкурса "Восхождение"

Определились финалисты четвертого конкурса "Восхождение" Обнародованы результаты полуфинального этапа четвертого конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Наука и образование
12 июля 2024 г. 15:24
Определились финалисты четвертого конкурса Восхождение

Обнародованы результаты полуфинального этапа четвертого конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, полуфинальный этап конкурса проходил 5-7 июля.

Из 315 кандидатов в финал прошли 118 человек (74 из Баку и 44 из регионов). Среди финалистов работники международных, частных, государственных компаний и НПО.

Финальный этап конкурса пройдет 19-21 июля в "Бакинском Экспо Центре".

Конкурс "Восхождение" был учрежден в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса получают от руководящих лидеров индивидуальный план развития на год и грант на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов каждый.

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Версия на азербайджанском языке Dördüncü "Yüksəliş" müsabiqəsinin finalçıları bəlli olub

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