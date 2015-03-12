​Определена дата записи на второй пробный экзамен

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Определилась дата записи на второй пробный экзамен для абитуриентов. Как сообщили Report в ГКПС, второй пробный экзамен пройдет 12 апреля. Записаться на данный экзамен можно с 17 марта.

Отметим, что абитуриенты могут записываться на пробный экзамен лишь посредством Интернета со своим удостоверением личности, используя карту оплаты ГКПС. Платежную карту для записи на испытательные экзамены абитуриенты могут получить через интернет или, отправив СМС сообщение на номер 7735 со всех мобильных операторов.