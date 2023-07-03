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Названы самые престижные специальности по группам за прошлый год

Названы самые престижные специальности по группам за прошлый год Определены самые престижные специальности по группам при поступлении в вузы Азербайджана за прошлый год.
Наука и образование
3 июля 2023 г. 17:44
Названы самые престижные специальности по группам за прошлый год

Определены самые престижные специальности по группам при поступлении в вузы Азербайджана за прошлый год.

Как сообщает Report, информация об этом содержится в 12-м номере журнала "Абитуриент".

В азербайджанском секторе наибольшее количество абитуриентов по I группе предпочли специальность "Преподавание математики" Бакинского государственного университета, по II группе – специальность "Финансы" Азербайджанского государственного экономического университета, по III группе – "Преподавание иностранного языка (английский язык)" Азербайджанского университета языков, по IV группе – "Медицина" Азербайджанского медицинского университета, по V группе – "Дизайн (по отраслям)" Азербайджанского государственного экономического университета.

За исключением первой группы специальностей предпочтения в азербайджанском и русском секторах совпадали. В русском секторе абитуриенты по I группе специальностей отдали предпочтение специальности "Информационные технологии" Азербайджанского государственного экономического университета.

При сравнении не учитывались специальности с проходным баллом менее 200.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il qruplar üzrə ən nüfuzlu ixtisaslar müəyyənləşib - SİYAHI

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