Названы самые престижные специальности по группам за прошлый год

Определены самые престижные специальности по группам при поступлении в вузы Азербайджана за прошлый год.

Определены самые престижные специальности по группам при поступлении в вузы Азербайджана за прошлый год.

Как сообщает Report, информация об этом содержится в 12-м номере журнала "Абитуриент".

В азербайджанском секторе наибольшее количество абитуриентов по I группе предпочли специальность "Преподавание математики" Бакинского государственного университета, по II группе – специальность "Финансы" Азербайджанского государственного экономического университета, по III группе – "Преподавание иностранного языка (английский язык)" Азербайджанского университета языков, по IV группе – "Медицина" Азербайджанского медицинского университета, по V группе – "Дизайн (по отраслям)" Азербайджанского государственного экономического университета.

За исключением первой группы специальностей предпочтения в азербайджанском и русском секторах совпадали. В русском секторе абитуриенты по I группе специальностей отдали предпочтение специальности "Информационные технологии" Азербайджанского государственного экономического университета.

При сравнении не учитывались специальности с проходным баллом менее 200.