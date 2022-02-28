О нас
Аудио новости

Определены приоритетные специальности для обучения за рубежом по госпрограмме

Определены приоритетные специальности для обучения за рубежом по госпрограмме Обнародованы приоритетные направления государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.
Наука и образование
28 февраля 2022 г. 12:10
Определены приоритетные специальности для обучения за рубежом по госпрограмме

Обнародованы приоритетные направления государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы.

Будет подготовлен перечень специальностей по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

В ходе реализации госпрограммы приоритет будет отдан следующим сферам специализации:

- информационные технологии;
- инженерия;
- статистика и анализ данных;
- фундаментальные и прикладные науки;
- общественное здравоохранение;
- образование;
- окружающая среда;
- авиация и космос;

- государственное управление;
- транспорт и логистика;
- энергетика;
- экономика;
- финансы;
- архитектура и дизайн;
- сельское хозяйство.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil proqramı üzrə üstünlük veriləcək prioritet ixtisaslar açıqlanıb

Другие новости из категории

В Азербайджане определены источники финансирования обучения молодежи за рубежом
В Азербайджане определены источники финансирования обучения молодежи за рубежом
28 февраля 2022 г. 12:30
В Азербайджане проведут мониторинг госпрограммы по обучению молодежи за рубежом
В Азербайджане проведут мониторинг госпрограммы по обучению молодежи за рубежом
28 февраля 2022 г. 12:29
Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом
Будут разработаны критерии и процедуры отбора молодых людей для обучения за рубежом
28 февраля 2022 г. 12:06
Две тысячи граждан Азербайджана будут направлены на обучение в престижные вузы зарубежных стран
Две тысячи граждан Азербайджана будут направлены на обучение в престижные вузы зарубежных стран
28 февраля 2022 г. 11:48
Утверждена госпрограмма обучения молодежи в престижных вузах зарубежом
Утверждена госпрограмма обучения молодежи в престижных вузах зарубежом
28 февраля 2022 г. 11:38
Начинается регистрация на конкурс по трудоустройству учителей на постоянной основе
Начинается регистрация на конкурс по трудоустройству учителей на постоянной основе
28 февраля 2022 г. 10:42
Обнародованы правила приема студентов в вузы 
Обнародованы правила приема студентов в вузы 
28 февраля 2022 г. 10:37
ГЭЦ: На вступительных экзаменах будут слушания по азербайджанскому языку
ГЭЦ: На вступительных экзаменах будут слушания по азербайджанскому языку
25 февраля 2022 г. 15:58
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
Счетная палата проведет проверки в крупных институтах НАНА
25 февраля 2022 г. 15:53
Малейка Аббасзаде: В содержании вопросов вступительных экзаменов будут изменения
Малейка Аббасзаде: В содержании вопросов вступительных экзаменов будут изменения
25 февраля 2022 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi