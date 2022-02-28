Определены приоритетные специальности для обучения за рубежом по госпрограмме

Обнародованы приоритетные направления государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Обнародованы приоритетные направления государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы.

Будет подготовлен перечень специальностей по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

В ходе реализации госпрограммы приоритет будет отдан следующим сферам специализации:

- информационные технологии;

- инженерия;

- статистика и анализ данных;

- фундаментальные и прикладные науки;

- общественное здравоохранение;

- образование;

- окружающая среда;

- авиация и космос;

- государственное управление;

- транспорт и логистика;

- энергетика;

- экономика;

- финансы;

- архитектура и дизайн;

- сельское хозяйство.