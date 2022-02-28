Определены приоритетные специальности для обучения за рубежом по госпрограмме

Обнародованы приоритетные направления государственной программы на 2022-2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран.
Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля государственной программе обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы.
Будет подготовлен перечень специальностей по приоритетным направлениям социально-экономического развития.
В ходе реализации госпрограммы приоритет будет отдан следующим сферам специализации:
- информационные технологии;
- инженерия;
- статистика и анализ данных;
- фундаментальные и прикладные науки;
- общественное здравоохранение;
- образование;
- окружающая среда;
- авиация и космос;
- государственное управление;
- транспорт и логистика;
- энергетика;
- экономика;
- финансы;
- архитектура и дизайн;
- сельское хозяйство.