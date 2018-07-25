Определены дни школьных каникул на следующий учебный год

Баку. 25 июля.REPORT.AZ/ Определены дни школьных каникул для общеобразовательных школ Азербайджанской Республики на 2018-2019 учебный год.

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу министра образования, учебные занятия в общеобразовательных школах начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

Учебный год делится на два полугодия. Первое полугодие длится с 15 сентября по 26 января, а второе с 1 февраля по 14 июня.

Кроме того, в течение учебного года определены следующие каникулы:

5-дневные осенние каникулы (16-20 ноября);

5-дневные зимние каникулы (27-31 января);

5-дневные дополнительные весенние каникулы (1-5 мая) для начальных классов.