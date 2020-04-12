​Определено расписание телеуроков на завтра

Стало известно расписание программы "Время занятий", которая выходит на каналах Mədəniyyət и ARB Günəş при поддержке Минобразования, на 13 апреля.

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

Министерство образования рекомендует уделять внимание расписанию, учить уроки с помощью передачи "Время занятий".

Те, кто пропустил видеоуроки по телевизору, может посмотреть их также на электронных ресурсах Министерства образования – на Youtube канале и официальной странице в Facebook, а также на сайте министерства https://video.edu.az/.