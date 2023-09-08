Обнародовано количество учеников, которые будут обучаться в бакинских школах в новом учебном году

Обнародовано количество учеников, которые будут обучаться в бакинских школах в новом учебном году

Обнародовано количество школьников, которые будут обучаться в общеобразовательных школах Баку в новом учебном году.

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Обнародовано количество школьников, которые будут обучаться в общеобразовательных школах Баку в новом учебном году. Как сообщили Report в Управлении образования по городу Баку, в подчинении УОГБ действуют 318 общеобразовательных учреждений, 344 дошкольных образовательных учреждения. В 2023-2024 учебном году 28 498 учителей будут заниматься обучением 481 131 ученика в школах, подведомственных УОГБ. Ожидается, что в дошкольных учреждениях обучением и воспитанием 34 995 детей будут заниматься 4 375 педагогов-воспитателей. Подпишитесь на наш Telegram канал