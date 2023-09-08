О нас

Обнародовано количество учеников, которые будут обучаться в бакинских школах в новом учебном году

Обнародовано количество учеников, которые будут обучаться в бакинских школах в новом учебном году Обнародовано количество школьников, которые будут обучаться в общеобразовательных школах Баку в новом учебном году.
Наука и образование
8 сентября 2023 г. 15:31
Обнародовано количество учеников, которые будут обучаться в бакинских школах в новом учебном году

Обнародовано количество школьников, которые будут обучаться в общеобразовательных школах Баку в новом учебном году.

Как сообщили Report в Управлении образования по городу Баку, в подчинении УОГБ действуют 318 общеобразовательных учреждений, 344 дошкольных образовательных учреждения.

В 2023-2024 учебном году 28 498 учителей будут заниматься обучением 481 131 ученика в школах, подведомственных УОГБ.

Ожидается, что в дошкольных учреждениях обучением и воспитанием 34 995 детей будут заниматься 4 375 педагогов-воспитателей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilində Bakı məktəblərində təhsil alacaq şagirdlərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

ЮАР вошла в проект России и Китая по созданию научной лунной станции
ЮАР вошла в проект России и Китая по созданию научной лунной станции
8 сентября 2023 г. 14:53
В Азербайджане стартует этап собеседования в рамках сертификации учителей
В Азербайджане стартует этап собеседования в рамках сертификации учителей
8 сентября 2023 г. 06:23
В Азербайджане начинается регистрация поступивших в колледжи
В Азербайджане начинается регистрация поступивших в колледжи
8 сентября 2023 г. 06:00
В Китае впервые вырастили аналог почки человека
В Китае впервые вырастили аналог почки человека
7 сентября 2023 г. 19:47
Объявлены результаты выпускных экзаменов и экзаменов по азербайджанскому языку, проведенных 3 сентября
Объявлены результаты выпускных экзаменов и экзаменов по азербайджанскому языку, проведенных 3 сентября
7 сентября 2023 г. 18:22
ГЭЦ пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу
ГЭЦ пересмотрел итоги тестового экзамена по приему на государственную службу
7 сентября 2023 г. 16:50
НАНА и AFAD подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоНАНА и AFAD подписали Меморандум о взаимопонимании
7 сентября 2023 г. 16:13
С завтрашнего дня начинается регистрация поступивших в колледжи
С завтрашнего дня начинается регистрация поступивших в колледжи
7 сентября 2023 г. 12:50
Объявлено точное время наступления осени в Азербайджане
Объявлено точное время наступления осени в Азербайджане
7 сентября 2023 г. 12:30
В Азербайджане стартует этап собеседования в рамках сертификации учителей
В Азербайджане стартует этап собеседования в рамках сертификации учителей
7 сентября 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi