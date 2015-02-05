Определена программа деятельности на 2015 год по пропаганде дастана "Китаби-Деде Горгуд"

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Определено направление работ, запланированных на 2015 год в рамках международного коллоквиума ""Китаби-Деде Горгуд" и Фридрих фон Дитц-200". Об этом сообщили Report в Бакинским международным центре мультикультурализма.

Как сообщили из центра, учитывая предложения участников коллоквиума, была определена программа конкретной деятельности в сфере исследований и пропаганды в течение года эпоса "Китаби-Деде Горгуд". В соответствии с программой деятельности, в 2015 году в различных структурах и научных учреждениях, зарубежных странах будут проведены мероприятия, посвященные эпосу.

Отметим, что в Бакинском славянском университете (БСУ) прошел двухдневный международный коллоквиум ""Китаби-Деде Горгуд" и Фридрих фон Дитц-200", организованный совместно с Фондом "Знание" при президенте Азербайджанской Республики, Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) и БСУ, на котором выступили известные горгудоведы, тюркологи, руководители изданий, исследователи из различных стран.

Также в рамках мероприятия между Институтом Юнуса Эмре Турции, Фондом "Знание", Бакинским международным центром мультикультурализма и Бакинским славянским университетом был подписан совместный протокол намерений. Протокол подписали руководитель Института Юнуса Эмре Турции, профессор Хаяти Девели, исполнительный директор Фонда "Знание" Октай Самедов, исполнительный директор, профессор БМЦМ Азад Мамедов и ректор БСУ, профессор Асиф Гаджиев.

В документе предусмотрено проведение различных совместных проектов и мероприятий в научной и культурной сферах.