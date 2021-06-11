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Определен порядок проведения "Последнего звонка" в школах

Определен порядок проведения "Последнего звонка" в школах Определен порядок организации "Последнего звонка" во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана.
Наука и образование
11 июня 2021 г. 20:42
Определен порядок проведения Последнего звонка в школах

Определен порядок организации "Последнего звонка" во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Как сообщает Report, Министерство образования в связи с этим дало соответствующие поручения районным и городским отделам образования.

С учетом согласия Оперативного штаба при Кабинете министров, проведение "Последнего звонка" 14 июня 2021 года разрешается при соблюдением нижеприведенных правил:

- Проведение мероприятия во дворе учебного заведения не более одного часа с соблюдением социальной дистанции;

- Мероприятие должно проходить с участием учеников 11 классов, руководства школы и ограниченного числа учителей;

- В общеобразовательных учреждениях, в которых численностью учащихся 11 классов превышает 100 человек, мероприятие должно проводиться в два этапа в разное время дня.

Организация мероприятия в закрытых помещениях (актовые залы, спортивные залы, классные комнаты, фойе школ и т.д.) и участие родителей в мероприятии не допускается.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces conditions to hold "Last Bell" in schools
Версия на азербайджанском языке Məktəblərdə "Son zəng"in keçirilməsi qaydası məlum oldu

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