Определен порядок проведения "Последнего звонка" в школах

Определен порядок организации "Последнего звонка" во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Определен порядок организации "Последнего звонка" во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Как сообщает Report, Министерство образования в связи с этим дало соответствующие поручения районным и городским отделам образования.

С учетом согласия Оперативного штаба при Кабинете министров, проведение "Последнего звонка" 14 июня 2021 года разрешается при соблюдением нижеприведенных правил:

- Проведение мероприятия во дворе учебного заведения не более одного часа с соблюдением социальной дистанции;

- Мероприятие должно проходить с участием учеников 11 классов, руководства школы и ограниченного числа учителей;

- В общеобразовательных учреждениях, в которых численностью учащихся 11 классов превышает 100 человек, мероприятие должно проводиться в два этапа в разное время дня.

Организация мероприятия в закрытых помещениях (актовые залы, спортивные залы, классные комнаты, фойе школ и т.д.) и участие родителей в мероприятии не допускается.