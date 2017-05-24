ОО "Петек" наградило победителей конкурса-акции "Будем полезны окружающим"

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Состоялась церемония награждения победителей конкурса-акции "Будем полезны окружающим" ("Ətrafımıza faydalı olaq"), проводимого между клубами "Будем здоровы" 24-х школ города Баку, участвовавших в проекте "Здоровое питание, здоровое поколение", осуществляемом при поддержке министерства образования, по совместной инициативе TİKA и Общественного объединения (ОО) "Петек".

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии глава ОО "Петек" Севиндж Аскерова сказала, что основная цель конкурса заключается в повышении внимания детей и подростков к окружающему, прививании им чувства заботы, благородства, бескорыстного добра по отношению к другим, прививании патриотизма, чувства благотворительности и умении привлекать в благотворительные дела своих сверстников.

Она отметила, что не ожидалось такого количества интересных идей: "В следующем году на основании этих идей будут осуществлены многие проекты".

На мероприятии также было отмечено, что на конкурсе в номинации "Самая креативная акция будем полезными" приняли участие 13 городских школ.

По результатам конкурса, III место заняли школы №150 и №245, II место - лицей Ататюрка, I места удостоена школа №283.