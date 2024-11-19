Омбудсмен Азербайджана предложила добавить штатные единицы "детского психолога" в детских садах и яслях

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила добавить штатные единицы "детского психолога" и "специалиста по раннему развитию" в государственных детских садах и яслях.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила добавить штатные единицы "детского психолога" и "специалиста по раннему развитию" в государственных детских садах и яслях.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила в парламенте в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2025 год.

По ее словам, это поможет предотвратить возможные риски для здоровья детей в будущем.

Алиева отметила, что необходимо увеличить существующие штаты психологов в средних школах в соответствии с числом учащихся.

"Было бы хорошо предоставлять детям из малообеспеченных семей и уязвимых групп учебники в комплекте с другими рабочими и вспомогательными материалами за счет государства. Также необходимо ввести нормы питания в яслях, детских садах-яслях и детских домах в соответствии с современными стандартами", - сказала она.