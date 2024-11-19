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Омбудсмен Азербайджана предложила добавить штатные единицы "детского психолога" в детских садах и яслях

Омбудсмен Азербайджана предложила добавить штатные единицы "детского психолога" в детских садах и яслях Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила добавить штатные единицы "детского психолога" и "специалиста по раннему развитию" в государственных детских садах и яслях.
Наука и образование
19 ноября 2024 г. 15:10
Омбудсмен Азербайджана предложила добавить штатные единицы детского психолога в детских садах и яслях
Сабина Алиева

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила добавить штатные единицы "детского психолога" и "специалиста по раннему развитию" в государственных детских садах и яслях.

Как сообщает Report, с таким предложением омбудсмен выступила в парламенте в ходе обсуждений проекта госбюджета на 2025 год.

По ее словам, это поможет предотвратить возможные риски для здоровья детей в будущем.

Алиева отметила, что необходимо увеличить существующие штаты психологов в средних школах в соответствии с числом учащихся.

"Было бы хорошо предоставлять детям из малообеспеченных семей и уязвимых групп учебники в комплекте с другими рабочими и вспомогательными материалами за счет государства. Также необходимо ввести нормы питания в яслях, детских садах-яслях и детских домах в соответствии с современными стандартами", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: Dövlət bağçalarında uşaq psixoloqu və erkən inkişaf üzrə mütəxəssis ştatı yaradılmalıdır

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