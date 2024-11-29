В Азербайджане пройдет олимпиада по естественным наукам с участием школьников из СНГ

С 5 по 12 декабря в Баку и Лянкяране пройдет международная олимпиада по естественным наукам среди школьников "Лаборатория подготовки талантов-2024".

С 5 по 12 декабря в Баку и Лянкяране пройдет международная олимпиада по естественным наукам среди школьников "Лаборатория подготовки талантов-2024".

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, проект проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

В нем примут участие более 100 школьников и тренеров из Азербайджана, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Грузии.

Целью проекта является выявление интеллектуального потенциала молодого поколения стран СНГ, создание здоровой соревновательной среды и общения среди тех, кто уже увлечен или проявляет интерес к точным, техническим и естественным наукам.

Проект создает платформу для научных состязаний и общения талантливой молодежи стран СНГ в области точных наук. В 2017 году он впервые прошел на международном уровне, что способствовало усилению интеграционного взаимодействия между странами Содружества в области образования, естественных наук и молодежной политики.

В нынешнем году Лянкяран объявлен молодежной столицей тюркского мира, в связи с чем там проводятся молодежные международные мероприятия.

В рамках олимпиады будут проведены очные туры по трем предметам: физика, химия и математика. Победители будут награждены Министерством молодежи и спорта Азербайджана ценными призами и дипломами.