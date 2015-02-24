Октай Асадов: Верим, что совершенное армянами зверство не останется безнаказанным

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Выступивший на сегодняшнем пленарном заседании парламента спикер Октай Асадов коснулся очередной годовщины Ходжалинского геноцида. Как сообщает Report, спикер заявил, что через два дня азербайджанский народ отметит 23-ю годовщину трагедии. По его словам, мирное население в Нагорном-Карабахе беспощадно истреблялось и до Ходжалинского геноцида: "Холджалинский геноцид, по своим масштабам, считается самым страшным из совершенных армянами преступлений. По этой причине азербайджанский народ называет этот день - Днем геноцида. Согласно соответствующему решению Милли Меджлиса, каждый год 26 февраля отмечается как день Ходжалинского геноцида". Спикер отметил, что на днях более 20-ти членов ММ приняли участие в проводимых за рубежом мероприятиях по случаю Ходжалинского геноцида: "Верю, что совершенное армянами это преступление не останется безнаказанным. Рано или поздно, Азербайджан любым путем вернет свои земли".