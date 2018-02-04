Около Каира обнаружили гробницу возрастом 4,4 тыс. лет

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Египте на плато Гиза около Каира археологи нашли гробницу возрастом 4,4 тыс лет.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщило Associated Press со ссылкой на Министерство древностей страны.

Как отмечается в сообщении, гробница была обнаружена около некрополя на западе, известного как место погребения Древнего царства. Ученые рассказали, что могила принадлежит женщине по имени Хетпет, которая, как верят археологи, была близка к двору фараона во время правления пятой династии.

Стены гробницы сделаны из глиняных кирпичей, на которых изображена сама Хетпет, смотрящая на сцены охоты и рыбалки. На одной из фресок изображена обезьяна, которая собирает фрукты. Во времена фараонов это животное было домашним. На другой — обезьяна танцует под музыку оркестра.