Около 500 азербайджанцев получают образование в США по различным программам

В настоящее время в США по различным программам получают образование порядка 500 азербайджанцев.

В настоящее время в США по различным программам получают образование порядка 500 азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и США.

Посол выразил надежду, что число получающих образование в США азербайджанцев возрастет в несколько раз.

По его словам, отношения между людьми, образование - это важные составляющие сотрудничества Азербайджана и США.

"Мы работаем со школами и другими образовательными учреждениями, чтобы улучшить качество преподавания английского языка. И видим большой спрос на изучение английского. Между странами существует много программ по обмену в сфере образования, например FLEX", - отметил посол.