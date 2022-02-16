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Около 500 азербайджанцев получают образование в США по различным программам

Около 500 азербайджанцев получают образование в США по различным программам В настоящее время в США по различным программам получают образование порядка 500 азербайджанцев.
Наука и образование
16 февраля 2022 г. 15:27
Около 500 азербайджанцев получают образование в США по различным программам

В настоящее время в США по различным программам получают образование порядка 500 азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и США.

Посол выразил надежду, что число получающих образование в США азербайджанцев возрастет в несколько раз.

По его словам, отношения между людьми, образование - это важные составляющие сотрудничества Азербайджана и США.

"Мы работаем со школами и другими образовательными учреждениями, чтобы улучшить качество преподавания английского языка. И видим большой спрос на изучение английского. Между странами существует много программ по обмену в сфере образования, например FLEX", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке 500-dək azərbaycanlı ABŞ-da müxtəlif proqramlar üzrə təhsil alır

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