Около 4000 учителей не смогли набрать проходной балл при повторной сертификации.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
Согласно информации, на сегодняшнем заседании Совета по сертификации педагогов отмечено, что 31 948 учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы успешно прошли процесс сертификации в 2022 и 2023 годах.
По сравнению с прошлым годом зарплата успешно прошедших сертификацию 8 410 учителей увеличится на 35%, а 23 538 учителей - на 10%.
8 июня 7 296 учителей, не прошедших тестирование в прошлом году, приняли участие в повторной сертификации. Из них 3 386 человек набрали проходной бал и получили возможность принять участие в этапе собеседования, а 3 909 учителей не смогли сдать экзамен.
По решению совета, 402 учителя, не принявшие участие в экзамене, также были признаны не прошедшими сертификацию. Результаты 4 человек были аннулированы из-за нарушения правил экзамена.
В целом, 95% учителей азербайджанского языка и литературы и 86% учителей начальных классов успешно прошли сертификацию.