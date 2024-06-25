Около 4000 учителей не смогли набрать проходной балл при повторной сертификации

Около 4000 учителей не смогли набрать проходной балл при повторной сертификации.

Около 4000 учителей не смогли набрать проходной балл при повторной сертификации.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Согласно информации, на сегодняшнем заседании Совета по сертификации педагогов отмечено, что 31 948 учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы успешно прошли процесс сертификации в 2022 и 2023 годах.

По сравнению с прошлым годом зарплата успешно прошедших сертификацию 8 410 учителей увеличится на 35%, а 23 538 учителей - на 10%.

8 июня 7 296 учителей, не прошедших тестирование в прошлом году, приняли участие в повторной сертификации. Из них 3 386 человек набрали проходной бал и получили возможность принять участие в этапе собеседования, а 3 909 учителей не смогли сдать экзамен.

По решению совета, 402 учителя, не принявшие участие в экзамене, также были признаны не прошедшими сертификацию. Результаты 4 человек были аннулированы из-за нарушения правил экзамена.

В целом, 95% учителей азербайджанского языка и литературы и 86% учителей начальных классов успешно прошли сертификацию.