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Около 2,8 тыс. кандидатов сдадут экзамен по приему на госслужбу 30 апреля

Около 2,8 тыс. кандидатов сдадут экзамен по приему на госслужбу 30 апреля 30 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типам административных должностей B (административные исполнительные должности).
Наука и образование
27 апреля 2023 г. 10:01
Около 2,8 тыс. кандидатов сдадут экзамен по приему на госслужбу 30 апреля

30 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен по приему на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типам административных должностей B (административные исполнительные должности).

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11.00 и продлится 3 часа. Кандидаты, явившиеся после 10.45, к экзамену не допускаются.

Зарегистрировавшиеся для участия в нем кандидаты должны распечатать с сайта ГЭЦ пропуск на экзамен. Также кандидатам представляется памятка с рекомендациями в связи с экзаменационным процессом, правилами и пр.

При себе кандидаты должны иметь удостоверяющий личность документ и пропуск на экзамен.

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