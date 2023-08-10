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Объявлены результаты экзамена на выявление способностей по специальности "Журналистика"

Объявлены результаты экзамена на выявление способностей по специальности "Журналистика" Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 6 августа экзамена на выявление способностей для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения на специальность "Журналистика".
Наука и образование
10 августа 2023 г. 10:59
Объявлены результаты экзамена на выявление способностей по специальности Журналистика

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедшего 6 августа экзамена на выявление способностей для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения на специальность "Журналистика".

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ. Из 519 абитуриентов, которые должны были принять участие на экзамене, 98 не явились на экзамен.

Абитуриенты, прошедшие экзамен, наряду с другими специальностями могут выбрать специальность "Журналистика" в своей электронной заявке. Выбор специальностей будет проходить с 16 по 28 августа.

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