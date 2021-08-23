Оглашен календарь школьных каникул на 2021/2022 учебный год

Это отражено в решении Министерства образования об утверждении учебного плана на 2021/2022 учебный год

Оглашены даты проведения каникул в общеобразовательных учебных заведениях Азербайджана.

Как передает Report, это отражено в решении Министерства образования об утверждении учебного плана на 2021/2022 учебный год.

Занятия начнутся 15 сентября и продлятся до 14 июня.

Учебный год будет поделен на два полугодия: 15 сентября – 26 января (первое полугодие), 1 февраля – 14 июня (второе полугодие).

Каникулы у школьников будут дважды (по 5 дней осенью и зимой): 16-20 ноября и 27-31 января.

У школьников начальных классов будут дополнительные каникулы с 1 по 5 мая.