Официальный представитель ЕС провел переговоры с министром образования Азербайджана

Министр образования Эмин Амруллаев встретился с послом Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петером Михалко.

Министр образования Эмин Амруллаев встретился с послом Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петером Михалко.

Как сообщает Report, об этом Э.Амруллаев сообщил на своей странице в Twitter .

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества министерства и ЕС в сфере образования.

"Сегодня мы встретились с новоназначенным главой Представительства ЕС в Азербайджане г-ном Петером Михалко. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между министерством образования и Евросоюзом в области образования", - сказал он.