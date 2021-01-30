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Официальное заявление о зарплате учителей

Официальное заявление о зарплате учителей “За прошедший период был предпринят ряд серьезных шагов по улучшению социального благосостояния учителей”.
Наука и образование
30 января 2021 г. 17:57
Официальное заявление о зарплате учителей

“За прошедший период был предпринят ряд серьезных шагов по улучшению социального благосостояния учителей”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что размер компенсации молодым специалистам, которые неделю назад начали трудовую деятельность и в течение последующих 3 лет продолжат работать в образовательных учреждениях тех или иных отдаленных районов, был увеличен примерно на 50 процентов, с 60 до 90 манатов:

“А с 5 февраля будет приказ о постоянстве. Компенсация будет предоставлена учителям с учетом роста”.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin maaşları ilə bağlı rəsmi açıqlama

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