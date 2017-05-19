Официальный представитель Microsoft: В азербайджанских вузах некоторые студенты удалили оценки из электронной системы

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане произошли случаи вмешательства в электронную систему управления учебной системой и экзаменами в государственных вузах".

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по учебным программам Microsoft Эмин Ахундов.

По его словам, в некоторых случаях это делали студенты: "Они либо изменяли или удаляли оценки, либо вмешались в систему прозрачности. Это сказалось на работе вузов и возникла необходимость в крупных расходах для восстановления системы. В первую очередь соответствующая безопасность должна защищаться в пределах учебного заведения".

Э.Ахундов заявил, что должен быть известен источник программ, используемых для системы безопасности: "Учреждение должно знать, откуда приобретена программа, какой компанией она управляется и что заложено в ней. Поэтому лицензирование программного обеспечения представляет важное значение. Учреждения должны приобретать у предпринимателей программы лишь по лицензионным правилам".

Как отметил официальный представитель Microsoft, университеты, в которых произошли случаи вмешательства в электронные системы, должны пользоваться программным обеспечением как минимум в соответствии с лицензионными правилами их компаний: "Если учреждение приобретает программное обеспечение не у нас, значит, оно пиратское. Опасность для подобных систем существует всегда. Настоящий владелец продукции не может отвечать за это, так как программа предоставлена другой структурой. Ее могут скачать и из интернета. Поэтому трудно сказать, какие вмешательства были в систему".

Э.Ахундов подчеркнул, что на сегодняшний день уровень пиратства в программном обеспечении по стране составляет 84%.