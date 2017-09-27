Одна из школ Баку получила имя генерал-лейтенанта Керима Керимова

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Полной средней школе №8 города Баку присвоено имя генерал-лейтенанта Керима Аббасали оглу Керимова, имевшего многочисленные заслуги в развитии космонавтики.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде. Кабинет министров принял такое решение, приняв во внимание предложение министерства образования.

Исполнительной власти города Баку и министерству образования поручено решить вопросы, вытекающие из этого решения.