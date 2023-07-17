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Очередной этап конкурса на должность судей прошли 175 кандидатов

Очередной этап конкурса на должность судей прошли 175 кандидатов 16 июля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) с участием международных и местных наблюдателей, в том числе представителей гражданского общества, телевидения и прессы, состоялся очередной тестовый экзамен для 281 кандидата, претендующего на должно
Наука и образование
17 июля 2023 г. 09:43
Очередной этап конкурса на должность судей прошли 175 кандидатов

16 июля в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) с участием международных и местных наблюдателей, в том числе представителей гражданского общества, телевидения и прессы, состоялся очередной тестовый экзамен для 281 кандидата, претендующего на должность судьи.

Как сообщили Report в комиссии по отбору судей, кандидаты отвечали на экзаменационные вопросы индивидуально посредством компьютера. Результаты экзамена объявлялись каждому кандидату сразу после завершения и вручалась соответствующая справка.

175 кандидатов, набравшие 60 и больше баллов, прошли на очередной этап конкурса.

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