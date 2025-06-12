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Очередной экзамен по профессиональному признанию для выпускников зарубежных вузов состоится 23 июня

Очередной экзамен по профессиональному признанию для выпускников зарубежных вузов состоится 23 июня Очередной экзамен по профессиональному признанию для выпускников зарубежных вузов состоится 23 июня
Наука и образование
12 июня 2025 г. 17:49
Очередной экзамен по профессиональному признанию для выпускников зарубежных вузов состоится 23 июня

Очередной экзамен по профессиональному признанию для выпускников зарубежных вузов состоится 23 июня с использованием компьютеров в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) .

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.

Отметим, что на экзамене участникам предлагается 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл, неправильные или задания без ответа оцениваются в ноль баллов.

Для успешной сдачи экзамена заявителю необходимо набрать не менее 15 баллов.

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