Очередной экзамен по профессиональному признанию для выпускников зарубежных вузов состоится 23 июня с использованием компьютеров в корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) .
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ.
Отметим, что на экзамене участникам предлагается 30 тестовых заданий. Каждый правильный ответ оценивается в один балл, неправильные или задания без ответа оцениваются в ноль баллов.
Для успешной сдачи экзамена заявителю необходимо набрать не менее 15 баллов.