Очередной экзамен по приему на госслужбу в Азербайджане успешно сдали 22 человека

Очередной тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), который был проведен Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана 28 июля, усп

Очередной тестовый экзамен для поступления на государственную службу на должности, соответствующие группам АВ и АС типа А (административно-руководящие должности), который был проведен Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана 28 июля, успешно сдали 22 кандидата.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Экзамен проводился с использованием компьютеров в соответствии в течение 3 часов. После его завершения кандидаты могли ознакомиться со своими результатами. Итоговая информация также будет опубликована завтра на сайте ГЭЦ.

В экзамене в целом приняли участие 111 кандидатов.

Отметим, что успешно сдавшие экзамен лица получат сертификат сроком на 5 лет по соответствующей должности. Для получения сертификата кандидату с 29 июля по 9 августа необходимо заполнить заявку на портале Центра. В целях проверки достоверности предоставленной кандидатом информации к форме должны быть приложены сканированные копии документа о высшем образовании и трудовой книжки (при наличии).