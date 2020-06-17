Очередные выпускные экзамены в Азербайджане состоятся 24-25 июня

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил график выпускных экзаменов на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, которые запланированы на 24 и 25 июня.
Как сообщили Report в центре, пропускной экзаменационный лист будет размещен на сайте ГЭЦ за 5 дней до каждого экзамена.
Напомним, что 24 и 25 июня в соответствии с городами и районами будут проведены:
Выпускные экзамены на базе 9 класса;
Выпускные экзамены на базе 11 класса;
Приемные экзамены для выпускников текущего года и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на основе общего (9 классов) среднего образования;
Экзамен по азербайджанскому (государственному) языку для выпускников 9 классов (текущий и предыдущий годы) и 11 классов (текущий год), получающих образование не на азербайджанском языке.