Очередные выпускные экзамены в Азербайджане состоятся 24-25 июня

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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил график выпускных экзаменов на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, которые запланированы на 24 и 25 июня.

Как сообщили Report в центре, пропускной экзаменационный лист будет размещен на сайте ГЭЦ за 5 дней до каждого экзамена.

Напомним, что 24 и 25 июня в соответствии с городами и районами будут проведены:

Выпускные экзамены на базе 9 класса;

Выпускные экзамены на базе 11 класса;

Приемные экзамены для выпускников текущего года и предыдущих лет, желающих поступить в колледжи на основе общего (9 классов) среднего образования;

Экзамен по азербайджанскому (государственному) языку для выпускников 9 классов (текущий и предыдущий годы) и 11 классов (текущий год), получающих образование не на азербайджанском языке.