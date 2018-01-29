Очередная группа слушателей SPM начала обучение в БВШН

© BANM

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла церемония в связи с приемом началом обучения новой группы слушателей Школы управления проектами (SchoolofProjectManagement – SPM) – «M2», cообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

SPM является совместным проектом, который осуществляется БВШН в сотрудничестве с британской компанией TwentyEighty Strategy Execution на основе программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США) при организационной поддержке компании BP и партнеров. В церемонии, прошедшей в новом кампусе вуза, приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, студенты группы «M2» и сотрудники БВШН.

Как сказал в своем выступлении ректор Эльмар Гасымов, организация обучения в магистратуре в области управления проектами в БВШН является одним из важных достижений Высшей школы. По его словам, SPM играет важную роль в подготовке эффективных менеджеров, которые будут способны успешно решать задачи и вызовы, стоящие перед ними сегодня. Затем ректор познакомился с новыми слушателями SPM, поздравил их с началом учебы и пожелал успехов.

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли отметил, что доволен тем, как успешно продолжает реализовываться эта инициатива. Говоря о постоянном развитии сферы управления проектами, он сказал, что в каждой группе слушателей SPM есть сотрудники компании BP, которые, как подчеркнул вице-президент, смогут по окончании учебы применять полученные знания и навыки для более эффективной и качественной работы. Бахтияр Асланбейли выразил благодарность ректору БВШН Эльмару Гасымову и коллективу вуза за организацию деятельности Школы управления проектами на высоком уровне и пожелал студентам SPM успехов в учебе.

Среди слушателей группы «M2» – сотрудники различных компаний, в том числе ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство», ОАО «Azərsu», BP, SOCAR, ООО «GateBaku», «Aztexnika» MMC и Операционная компания Baku CityCircuit.

SPM основана в 2011 году BP и партнерами компании с целью подготовки национальных специалистов в области управления проектами в соответствии с международными стандартами. Обучение в Школе ведется по семи модулям программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона, по завершении которого слушателям вручаются сертификаты университета, подтверждающую степень магистра выпускников SPM.