Оценят ​деятельность учителей, участвующих в проекте "Цифровые навыки"

Для учителей, участвующих в проекте "Цифровые навыки", будет организован оценочный экзамен. Как сообщает Report, экзамен будет проводиться для проверки знаний и навыков учителей по проекту, определения эффективности обучающих тренингов для них, а также выявления учителей, которым необходима дополнительная поддержка для улучшения своих компетенций.

Оценочный экзамен будет проводиться онлайн со стороны "Алгоритмики" на платформе "Цифровых навыков" в течение недели, начиная с 22 июня.

Учителя проекта, в заранее указанную дату должны будут зайти на свою личную страницу на платформе и и ответить на 50 вопросов по темам, изученным в течение учебного года. Весь процесс экзамена будет контролироваться онлайн со стороны наблюдателей. Также для обеспечения прозрачности будет проводиться видеозапись. Результаты экзамена будут проанализированы и объявлены.

Напомним, что с 2019-2020 учебного года проект "Цифровые навыки" осуществляется в 123 школах 6 городов Азербайджана, таких как Баку, Сумгайыт, Гянджа Шамаха, Мингячевир и Билясувар. Проект охватывает 700 учителей и 70 000 учеников.

В рамках проекта, предмет "Информатика" преподается в новом формате. Основной целью проекта "Цифровые навыки" является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Для его изучения ученики также могут воспользоваться интерактивными инструментами, а также просмотреть около 300 подготовленных телевизионных уроков и видеоматериалов.

Эмилия Аббасова