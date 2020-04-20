Кабмин внес изменения в "Образцовый устав вузов, созданных государством и муниципалитетами" и "Образцовый устав профессиональных учебных заведений, созданных государством и муниципалитетами".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение, согласно которому, обязанности вузов и профессиональных учебных заведений возросли.

Высшие учебные заведения будут подключены к "Централизованной информационной системе образования" и государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник". В то же время, учреждения профессионального образования будут подключены к "Централизованной информационной системе образования" и государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".

Впредь профессиональные учебные заведения наряду с предоставлением возможности использования в учебно-воспитательном процессе инновационных технологий и новых методов обучения, также обеспечат учащихся бесплатными учебниками.