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Обязанности вузов и профессиональных учебных заведений возросли

Обязанности вузов и профессиональных учебных заведений возросли

Кабмин внес изменения в "Образцовый устав вузов, созданных государством и муниципалитетами" и "Образцовый устав профессиональных учебных заведений, созданных государством и муниципалитетами". 

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение, согласно которому, обязанности вузов и профессиональных учебных заведений возросли. 

Высшие учебные заведения будут подключены к "Централизованной информационной системе образования" и государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник". В то же время, учреждения профессионального образования будут подключены к "Централизованной информационной системе образования" и государственной электронной информационной системе "Студент-выпускник".

Впредь профессиональные учебные заведения наряду с предоставлением возможности использования в учебно-воспитательном процессе инновационных технологий и новых методов обучения, также обеспечат учащихся бесплатными учебниками.

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