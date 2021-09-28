Открыт прием заявок на Корейскую стипендиальную программу для бакалавров

Посольство Республики Корея в Азербайджане объявило о глобальной Корейской стипендиальной программе для получения степени бакалавра в 2021 году.

Посольство Республики Корея в Азербайджане объявило о глобальной Корейской стипендиальной программе для получения степени бакалавра в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на посольство, программа предназначена для предоставления иностранным студентам возможности учиться в высших учебных заведениях Кореи в целях получения академических степеней, что будет способствовать международному обмену образованием и углублению взаимной дружбы между Кореей и странами-участницами.

Так, подача заявок для участия в программе принимается до 5 октября.