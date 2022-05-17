О нас

Объявлены результаты выпускных экзаменов

Объявлены результаты выпускных экзаменов Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 23-24 апреля 2022 года.
Наука и образование
17 мая 2022 г. 18:23
Объявлены результаты выпускных экзаменов

Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 23-24 апреля 2022 года.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/.

Учащиеся также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel), отправив код, указанный в выпускном листе, на номер 7727.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi