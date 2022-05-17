Объявлены результаты выпускных экзаменов

Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 23-24 апреля 2022 года.

Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) уровню среднего образования, проведенных 23-24 апреля 2022 года.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/.

Учащиеся также могут узнать информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel), отправив код, указанный в выпускном листе, на номер 7727.