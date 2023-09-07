Объявлены результаты выпускных экзаменов и экзаменов по азербайджанскому языку, проведенных 3 сентября

Объявлены результаты выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному), проведенные 3 сентября.

Объявлены результаты выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов и экзамена по азербайджанскому языку (как государственному), проведенные 3 сентября.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, учащиеся могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2641/0?tqdk_xdm=12.

Участники экзамена по азербайджанскому языку (как государственному) могут узнать результаты экзамена здесь .

Также информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) можно получить через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, naxtel), отправив код, указанный в выпускном листе на номер 7727.