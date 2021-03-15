Объявлены результаты выпускного экзамена учащихся ПТУ

Результаты экзамена 14 марта с 14:00 размещены на интернет-странице ГЭЦ

7 марта были объявлены результаты выпускного экзамена для учащихся последних классов учебных заведений начального профессионально-технического образования.

Как сообщает Report, результаты экзамена 14 марта с 14:00 размещены на интернет-странице ГЭЦ.

Используя рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код), учащиеся могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением лицевой и оборотной сторон листа ответов, а также критериями оценивания по каждому заданию открытого типа.

Участники также могут узнать о результатах экзамена через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel), отправив "рабочий номер" на номер 7727.