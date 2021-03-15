О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлены результаты выпускного экзамена учащихся ПТУ

Объявлены результаты выпускного экзамена учащихся ПТУ Результаты экзамена 14 марта с 14:00 размещены на интернет-странице ГЭЦ
Наука и образование
15 марта 2021 г. 14:43
Объявлены результаты выпускного экзамена учащихся ПТУ

7 марта были объявлены результаты выпускного экзамена для учащихся последних классов учебных заведений начального профессионально-технического образования.

Как сообщает Report, результаты экзамена 14 марта с 14:00 размещены на интернет-странице ГЭЦ.

Используя рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или фин-код), учащиеся могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением лицевой и оборотной сторон листа ответов, а также критериями оценивания по каждому заданию открытого типа.

Участники также могут узнать о результатах экзамена через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel), отправив "рабочий номер" на номер 7727.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peşə məktəbi şagirdlərinin buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi