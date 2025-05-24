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Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего среднего образования

Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего среднего образования Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведённого 13 апреля 2025 года.
Наука и образование
24 мая 2025 г. 02:30
Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего среднего образования

Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведённого 13 апреля 2025 года.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Учащиеся 9-х классов могут ознакомиться со своими результатами, а также с графическим изображением бланка ответов, перейдя по ссылке: https://eservices.dim.gov.az/2025/netorta, указав номер задания и номер удостоверяющего личность документа или FIN-код.

Информацию о баллах по каждому предмету можно также получить, отправив указанный в экзаменационном листке код на короткий номер 7727 с мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel.

Проверка письменных работ (открытых заданий) проводилась в онлайн-формате. Маркеры подключались к системе из дома и проверяли присылаемые системой задания. В процессе использовались технологии распознавания лиц, а также такие методы, как калибровка, шифрование работ, случайное распределение заданий и др. Программное обеспечение было разработано специалистами ГЭЦ.

Из 51 237 зарегистрированных учеников на экзамен не явились 337 человек. У шести участников результаты были аннулированы из-за нарушения правил.

Максимальный балл (300) набрали 8 учеников.

Для рассмотрения апелляций в ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Подать электронное заявление можно на сайте центра с 10:00 28 мая до 17:00 30 мая. В заявке необходимо указать номер задания, содержание жалобы и обоснование с указанием соответствующего критерия. Без этой информации заявления рассматриваться не будут.

Участники смогут ознакомиться с результатами апелляции и заключением экспертов на сайте apelyasiya.dim.gov.az после завершения процесса. Жалобы на неправильное заполнение бланков ответов (например, если в задании с выбором ответа были закрашены два варианта) не принимаются.

Перед подачей апелляции участникам рекомендуется ознакомиться с результатами, изображением бланка и критериями оценки на сайте ГЭЦ. Согласно опыту прошлых лет, около 15% обращений поступали от учеников, которые вовсе не ответили на задание или не сравнили свой ответ с возможными правильными — такие обращения также не рассматриваются.

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