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Объявлены результаты выбора вакансий для учителей по срочному контракту

Объявлены результаты выбора вакансий для учителей по срочному контракту Подведены итоги этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на срочные контракты.
Наука и образование
3 сентября 2024 г. 13:14
Объявлены результаты выбора вакансий для учителей по срочному контракту

Подведены итоги этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приему учителей на срочные контракты.

Как сообщает Report со ссылкой на Институт образования, с результатами кандидаты могут ознакомиться в своем личном кабинете.

1 544 кандидата, которые успешно прошли выбор вакансий и получили возможность работать по срочному контракту, должны до 18:00 6 сентября предоставить необходимые документы в местные органы управления образованием.

После подачи документов рекомендуется проверить зачисление в своем личном кабинете.

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Версия на азербайджанском языке Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin vakansiya seçimi mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

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