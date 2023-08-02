Объявлены результаты вступительных экзаменов в военные лицеи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 30 июля 2023 года в военные лицеи и на курсы подготовки гизирей при Национальном университете обороны.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов, состоявшихся 30 июля 2023 года в военные лицеи и на курсы подготовки гизирей при Национальном университете обороны.

Как сообщает Report, абитуриенты, принимавшие участие в экзаменах, могут ознакомиться с результатами экзаменов, графическим описанием "бланка ответов", а также критериями оценивания здесь .

Информацию о результатах экзамена также можно получить через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код абитуриента на номер 7727.

Напомним, что во вступительных экзаменах в военные лицеи принял участие 1 081 абитуриент, а во вступительных экзаменах на курсы подготовки гизирей - 117 абитуриентов.