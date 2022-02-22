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Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений и НАНА на 2022/2023 учебный год.
Наука и образование
22 февраля 2022 г. 12:50
Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений и НАНА на 2022/2023 учебный год.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Информацию о результатах бакалавры могут получить, отправив СМС на номер 7727.

Из 17087 бакалавров, которые зарегистрировались для участия в экзамене, 294 не явились на экзамен. Один человек был исключен из-за наличия мобильного телефона, а один - за попытку списывания.

Самый высокий балл на экзамене составил 98 баллов из 100 возможных.

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Версия на азербайджанском языке Magistraturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

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