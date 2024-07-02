Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

Объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру

Государственный экзаменационный центр разместил на своем сайте результаты конкурса для поступления в магистратуру высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, бакалавры могут узнать результаты экзамена, отправив 7-значный код на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Список поступивших будет опубликован завтра в первой половине дня в 5-м номере журнала "Магистр".

По результатам конкурса, из 15660 бакалавров, участвовавших в выборе специализации, 13494 человека были приняты в магистратуру высших учебных заведений. Из них 5996 человек будут обучаться на основании государственного заказа, а 7488 человек - на платной основе. Среди поступивших 9694 человека являются выпускниками текущего года, а 3790 человек - предыдущих лет.

Лица, поступившие в магистратуру, должны с 9 по 18 июля зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az/ .

Бакалавры, не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших.

Даты дополнительного распределения на оставшиеся вакантные места будут объявлено ГЭЦ.