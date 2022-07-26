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Объявлены результаты VI конкурса грантов на развитие и инновации в образовании

Объявлены результаты VI конкурса грантов на развитие и инновации в образовании Подведены итоги за этот год конкурса грантов на развитие и инновации в образовании, учрежденного распоряжением президента Азербайджана и проводимого ежегодно
Наука и образование
26 июля 2022 г. 13:55
Объявлены результаты VI конкурса грантов на развитие и инновации в образовании

Подведены итоги за этот год конкурса грантов на развитие и инновации в образовании, учрежденного распоряжением президента Азербайджана и проводимого ежегодно.

Как сообщили Report в министерстве образования, всего на конкурс был представлен 1 101 проект, что на 130 проектов больше, чем в прошлом году.

256 из представленных проектов относились к общеобразовательным учреждениям, 845 - к индивидуальным проектам педагогов. Все проекты были оценены экспертными группами по 9 критериям по 100-балльной шкале, и было принято решение о выделении грантов 299 проектам, набравшим наибольшее количество баллов. Это на 120 проектов больше, чем в прошлом году.

Из числа проектов, которым будут предоставлены гранты, 65 - это проекты общеобразовательных учреждений и 234 - индивидуальные проекты педагогов.

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Версия на азербайджанском языке Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə VI qrant müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

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